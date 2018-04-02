Бригадир завода в Челябинске присваивал деньги рабочих

Бригадир одного из цехов Челябинского электровозоремонтного завода получил 2,5 года лишения свободы условно за то, что присваивал часть зарплат рабочих, сообщили в Курчатовском районном суде.

Выяснилось, что бригадир Станислав Бактимиров не менее 13 раз присваивал деньги рабочих. Он заполнял табеля учёта рабочего времени, подписывал протоколы собраний, а потом направлял начальству для начисления зарплаты — рабочим же говорил, что они по ошибке получили повышенную зарплату, а потому обязаны вернуть часть денег. Суммы составляли от 1 тысячи до 13 тысяч рублей, а в общей сложности бригадир присвоил более 160 тысяч рублей.

На суде Бактимиров раскаялся в содеянном, полностью возместил ущерб. На условный срок повлияло и то, что у подсудимого оказалось двое несовершеннолетних детей.