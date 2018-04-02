Правительство выступило против обязательного приема карт «Мир» для всех ретейлеров

Фото: iStock

Российское правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, который обязывает все интернет-магазины принимать карты «Мир». Проект закона дискриминирует интернет-ретейлеров, так как их офлайн-конкуренты не обязаны принимать карты, пишет газета «Ведомости»

Из-за такого закона онлайн-ретейлерам придется закладывать расходы на организацию безналичной оплаты в стоимость товаров, отмечает правительство в отзыве на законопроект. Кроме того, в проекте не говорится, ложится ли обязанность по приему карт «Мир» на зарубежных интернет-продавцов.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова , обязанность интернет-ретейлеров принимать карты системы «Мир» не дискриминирует ретейлеров. Напротив, компании, которые отказывают покупателям в приеме карт, нарушают права потребителей на равные условия.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже пообещал учесть замечания правительства, а также расширить требования по приему карт на платежные системы Visa и Mastercard. Кроме того, парламентарии хотят уменьшить порог для магазинов, начиная с которого их обяжут принимать карты. Аксаков не уточнил, как изменится порог.

С октября прошлого года карты «Мир» обязаны принимать магазины, выручка которых превышает 40 млн рублей в год. Если ретейлер принимает карты, то он должен работать с «Миром» вне зависимости от оборота. Газета напоминает, что именно АКИТ в 2017 году предложила обязать принимать карты «Мир» самых маленьких интернет-ретейлеров. Тогда это предложение объясняли борьбой с недобросовестными предпринимателями на рынке, которые не платят налоги. А в Госдуме заявляли, что доля микропредприятий в онлайн-торговле достигает 50—80%, что лишает потребителей платить с помощью национальной карты.

В апреле 2017 года Государственная дума утвердила перевод бюджетников на карты «Мир». Закон обязал все банки до 1 июля обеспечить прием карт «Мир» во всех аппаратах и кассовых терминалах. Уже к концу прошлого года парламентарии задумались о дополнительной поддержке для карт «Мир».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Госдуме предложили обязать все интернет-магазины принимать карты «Мир»

А в феврале 2018 года уже Министерство финансов предложило обязать ве интернет-магазины (вне зависимости от выручки) принимать карты «Мир». Сейчас принимать к оплате карты «Мир» обязаны только компании, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!