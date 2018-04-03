В регионе набирают популярность золотые карты Сбербанка 

Продолжается акция Сбербанка, в рамках которой клиентам предоставляется 50% скидка за первый год обслуживания золотых карт Visa, Mastercard или МИР. Новый тариф составляет 1500 руб. вместо 3000 руб. Оформить карту со скидкой можно до 31 мая 2018 года включительно. Золотые карты позволяют получить повышенные бонусы СПАСИБО и скидки от платежных систем.
— Скидка за обслуживание по золотым картам — это продолжение комплексной кампании Сбербанка по улучшению своего карточного предложения: ранее мы запустили повышенные СПАСИБО для золотых карт в самых популярных категориях. Акция будет интересна как новым клиентам Сбербанка, так и тем, кто пользуется нашими классическими картами. По статистике, потребительское поведение 40% владельцев классических карт Сбербанка соответствует поведению владельцев золотых карт, при этом они не получают тех бонусов, которые начисляются по Gold, — сообщила директор дивизиона «Эквайринг и дебетовые карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.
Сбербанк начисляет по золотым картам повышенные бонусы СПАСИБО: 5% бонусов при оплате в кафе и ресторанах, 1% — в супермаркетах. На остальные покупки начисляется 0,5% СПАСИБО. Кроме того, Сбербанк бесплатно предоставляет владельцам золотых карт смс-сервис «Мобильный банк». Также золотые карты обеспечивают доступ к скидкам и привилегиям от платёжных систем.
Например, золотая карта становится выгоднее классической, если клиент по 5000 рублей тратит в кафе, супермаркетах и других категориях магазинов. Рассчитать свою выгоду можно на калькуляторе в разделе золотых карт на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet/gold.
В марте 2018 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было выдано более 700 золотых дебетовых карт. Наибольшим спросом у жителей региона пользуется Visa, которую выбирают 58% клиентов.
Чтобы оформить Visa Gold, MasterCard Gold или МИР Золотая с 50% скидкой необходимо оформить заявку на выпуск карты в «Сбербанк Онлайн», на сайте или в отделении Сбербанка.
Акция распространяется на первый год обслуживания любой золотой карты, оформленной в период с 1 марта по 31 мая, за исключением карт «Аэрофлот» и «Подари Жизнь».