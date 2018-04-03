В регионе набирают популярность золотые карты Сбербанка

Продолжается акция Сбербанка , в рамках которой клиентам предоставляется 50% скидка за первый год обслуживания золотых карт Visa , Mastercard или МИР. Новый тариф составляет 1500 руб. вместо 3000 руб. Оформить карту со скидкой можно до 31 мая 2018 года включительно. Золотые карты позволяют получить повышенные бонусы СПАСИБО и скидки от платежных систем.

— Скидка за обслуживание по золотым картам — это продолжение комплексной кампании Сбербанка по улучшению своего карточного предложения: ранее мы запустили повышенные СПАСИБО для золотых карт в самых популярных категориях. Акция будет интересна как новым клиентам Сбербанка, так и тем, кто пользуется нашими классическими картами. По статистике, потребительское поведение 40% владельцев классических карт Сбербанка соответствует поведению владельцев золотых карт, при этом они не получают тех бонусов, которые начисляются по Gold, — сообщила директор дивизиона «Эквайринг и дебетовые карты» Сбербанка Светлана Кирсанова

Сбербанк начисляет по золотым картам повышенные бонусы СПАСИБО: 5% бонусов при оплате в кафе и ресторанах, 1% — в супермаркетах. На остальные покупки начисляется 0,5% СПАСИБО. Кроме того, Сбербанк бесплатно предоставляет владельцам золотых карт смс-сервис «Мобильный банк». Также золотые карты обеспечивают доступ к скидкам и привилегиям от платёжных систем.

Например, золотая карта становится выгоднее классической, если клиент по 5000 рублей тратит в кафе, супермаркетах и других категориях магазинов. Рассчитать свою выгоду можно на калькуляторе в разделе золотых карт на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet/gold.

В марте 2018 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было выдано более 700 золотых дебетовых карт. Наибольшим спросом у жителей региона пользуется Visa, которую выбирают 58% клиентов.

Чтобы оформить Visa Gold, MasterCard Gold или МИР Золотая с 50% скидкой необходимо оформить заявку на выпуск карты в «Сбербанк Онлайн», на сайте или в отделении Сбербанка.