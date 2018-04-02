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Жители Соколиной горы получили материальную помощь на общую сумму более 900 тысяч рублей
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Жители Соколиной горы получили материальную помощь на общую сумму более 900 тысяч рублей 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В отделе по взаимодействию с населением района Соколиная гора рассказали о материальной помощи жителям.
В прошлом году, по сравнению с данными за 2016 год, возросла общая сумма материальной помощи жителям района — причем более, чем на пятьсот тысяч рублей. В 2017 году 142 жителя Соколиной горы получили материальную помощь на общую сумму более 914 тысяч рублей. Около 120 тысяч рублей из них были направлены на оплату медицинских услуг, примерно 230 тысяч — на приобретение дорогостоящих лекарств, 18 тысяч рублей — на оказание помощи соколинцам, которые попали в трудную жизненную ситуаци, 45 тысяч рублей — на ремонт, приобретение, установку, сборку товаров длительного пользования, примерно 36 тысяч рублей — на ремонт жилого помещения и около 15 тысяч рублей — на приобретение продуктов питания. Приблизительно 320 тысяч рублей выделили на ряд других целей.
Фото: icmos.ru.
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