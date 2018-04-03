Финансисты рассказали о вычетах на покупку касс

ФНС направила для использования письмо Минфина , в котором специалисты ведомства рассмотрели вопросы о применении налоговых вычетов на покупку кассы для ИП, работающих по ПСН.

По мнению финансистов, применяющие ПСН налогоплательщики согласно с п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ могут вычесть из налога понесенные расходы по приобретению ККТ, но не больше чем на 18 тыс. руб. на каждый экземпляр онлайн-кассы. В них входят траты на покупку кассового аппарата, фискального накопителя, необходимых программ и прочие покупки, необходимые для соответствия кассы федеральному законодательству. В эти покупки входят в том числе и траты на сумму оплаты услуг оператора фискальных данных, необходимых для соответствия кассы требованиям Закона 54-ФЗ.

Если у ИП несколько патентов, и при расчете налога по одному из них траты на покупку кассы и сопутствующих товаров и услуг превысили сумму налога с ограничением в 18 тыс. руб., то плательщик вправе вычесть остаток этого превышения из налога на другой патент. Однако такой маневр возможен только в этом и следующем годах.

Подать уведомление о вычете можно в бумажном или цифровом виде в ту налоговую, в которой зарегистрирован плательщик. Форму уведомления утверждает ФНС РФ. Предприниматель может подать такое уведомление вместе с заявлением на получение нового патента.

Если налоговая установит, что ИП подал неверные сведения, то она отказывает в вычете не позже чем через 20 дней после получения документа. В этом случае ИП должен или уплатить полную сумму налога, или подать уведомление повторно, уже с точными сведениями. Ограничения, распространяющиеся на уменьшение суммы налога, установлены п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ.

ПИСЬМО Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-11-09/15275

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»