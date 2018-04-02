Эксперты рынка труда проанализировали сайты по поиску работы и составили рейтинг самых денежных московских вакансий марта.
На вершине топа предложений — свободная должность командира воздушного судна (КВС) с зарплатой до 650 тысяч рублей в месяц. 250 тысяч предлагают тому, кто займет пустующее место главного инженера в крупной метростроительной компании. Чуть меньше — 200 тысяч рублей — управляющего активами IT-компании (главное требование — знание финансового и криптовалютного рынка). Вроде бы все логично. Если бы не извечное недоуменное «Не верю!». Например, вторую строчку рейтинга вместе с главным инженером-метростроевцем разделил… ветеринарный врач. Некая ветклиника (не самая, заметим, элитная) обещает специалисту всего лишь с двухлетним опытом работы те же самые 250 тысяч в месяц. Для сравнения: это явно больше зарплаты американских «ветов», получающих за свой труд в пересчете на наши деньги что-то около 150 тысяч рублей в месяц. Можно, конечно, порадоваться за безвестного московского Айболита, которому положат такую зарплату, вот только ставки всех остальных его коллег, судя по тем же сайтам, отличаются от этой в разы. 30, 40, редко 70, а в среднем 50-60 тысяч в месяц — так нынче оценивают труд ветеринара в столице. Если учесть, что та же самая клиника приглашает к себе анестезиолога, завлекая его 25 тысячами (а это уже явно ниже рынка), что-то тут не сходится. То ли отрицательные отзывы вынудили руководство на поиски суперпрофи с навыками доктора Дулиттла, то ли ему придется работать на пяти ставках, то ли это попытка привлечь как можно больше кандидатов фейковой зарплатой по принципу «Там разберемся». С КВСом тоже как-то все мутно. Сайт авиакомпании сообщает, что речь идет о «максимальном размере среднемесячной заработной платы», добавляя к этому кучу условий: работа в должности не менее трех лет, пилотирование дальнемагистральных лайнеров, 90 часов полетного времени в месяц (верхняя граница максимума, разрешенного воздушным законодательством РФ) и так далее. В общем, то ли очередное «Там разберемся» с меньшим ценником по факту, то ли массовое бегство русских пилотов к азиатским конкурентам всерьез начало угрожать безопасности полетов, и у нас наконец задумались не только о зарплатах топ-менеджеров. Если речь о последнем, это не может не радовать. Потому что несмотря на традиционное представление о Москве как о городе сумасшедших окладов, мы все еще возглавляем рейтинг регионов с самым большим зарплатным расслоением. 1,5% москвичей получают меньше 10 тысяч рублей в месяц. 17% — больше 100 тысяч, остальные с разной степенью успешности телепаются посередине. Сайты вакансий, по сути, являют собой маленький срез работающей Москвы. Изменится ли когда-нибудь картина и соотношение «пусто — густо» в сторону последнего, покажет время и экономика. Которая, как известно, есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов.