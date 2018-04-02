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Совкомбанк предложил дополнительные шесть месяцев рассрочки
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Совкомбанк предложил дополнительные шесть месяцев рассрочки 

Банки.ру 56 минут назад
Совкомбанк по карте «Халва» предлагает увеличить срок рассрочки на шесть месяцев за дополнительную плату — 2 тыс. рублей. Таким образом, максимальный срок рассрочки может составить 18 месяцев.
Увеличение срока рассрочки будет действовать на все покупки, произведенные по карте в течение года с момента подключения тарифного плана «Плюс 6 месяцев».
Продуктовый виджет
«Предложение будет актуальным, если держатель карты планирует совершать крупные покупки в течение года, ведь увеличение срока рассрочки позволит ему снизить ежемесячный платеж. Для тех, чей кредитный лимит по продукту невелик, такой тариф вряд ли будет интересен», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Подключить тариф можно в офисе банка или по телефону кол-центра.
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