В Курске открывается первый «Декатлон»

31 марта в Central Park состоится грандиозное открытие спортивного гипермаркета

Это первый магазин французской сети спортивных гипермаркетов в нашем городе. В день открытия курян ожидают подарки, скидки, шоу-программа и спортивные состязания. Не пропустите уникальный шанс первого свидания с популярным мировым брендом спорттоваров!

В курском гипермаркете «Декатлон», расположенном на –1 этаже Central Park, различными товарными группами будут представлены более 70 видов спорта: походы, конный спорт, бег, плавание, фитнес, теннис, рыбалка, охота и многие другие. В каждой группе покупатели могут найти полный комплект товаров для занятий спортом: одежда, обувь, оборудование. «Декатлон» не только продаёт, но и разрабатывает, создаёт и производит спортивные товары. Они продаются исключительно в магазинах «Декатлон» под несколькими десятками марок, каждая из которых отвечает за определённый вид спорта. Не зря в европейский странах «Декатлон» — абсолютный лидер спортивного ритейла. Его репутация основывается на выгодном предложении качественных товаров по низким ценам.

Почему в «Декатлон» низкие цены? Ещё в 80-х годах компания приступила к производству и дизайну собственной продукции, поэтому цены на свою продукцию в «Декатлон» устанавливают сами, что делает спортивные товары более доступными. Также в компании убрали посредников, за счёт чего снизилась стоимость товаров, и спорт стал ещё доступнее для широких масс.

Следует отметить, что жители Курска уже пользуются услугами интернет-магазина deacthlon.ru. Фанаты спорта получают товар, заказанный по интернету, с бесплатной доставкой до киоска «Декатлон», который с прошлого года работает в мультифункциональном комплексе Central Park на Московской площади. С открытием 31 марта гипермаркета «Декатлон» сроки доставки товаров сократятся ещё больше, а доставка до магазина также будет бесплатной.

В гипермаркете уже подобрана полная команда активной и спортивной молодёжи. Каждый из членов коллектива регулярно занимается спортом, что позволит сотрудникам магазина общаться с покупателями на одной волне.

Открытие гипермаркета состоится в 10 утра и будет радовать Курск своими представлениями и мастер-классами до 10 вечера! В честь открытия магазин сделал хорошее предложение по цене на походный рюкзак. Только в этот день цена на него составит 99 рублей, при этом гарантия на рюкзак — 10 лет. Также в день открытия в магазине пройдут розыгрыши призов: палаток, наборов для силовых тренировок, самоката, мебели для походов, тренажёра, 10 подарочных сертификатов в батутный клуб. Первых посетителей порадуют выступление спортсменов, шоу-трансформация, бесплатный аквагрим, спортивные состязания.

Приглашаем всех на открытие спортивного гипермаркета «Декатлон»!

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