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Треть курян стремятся покупать товары местных производителей
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Треть курян стремятся покупать товары местных производителей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Центр регионального развития выяснил отношение жителей региона к товарам курского производства
По результатам опроса большинство респондентов (44,5%) относятся к продуктам местного производства со значительной степенью доверия и покупают больше курской продукции, чем других регионов. 33,5% участников исследования положительно относятся к курским продуктам и стараются покупать местные товары. Около 12 процентов опрошенных не обращают внимания на производителя во время покупок. 7,5% ответивших покупают больше продукции других регионов, однако не отказываются от курских товаров полностью. 2 процента респондентов принципиально не покупают местную продукцию.
Опрос проводится на официальном социологическом портале Курской области с 20 по 26 марта 2018 года.
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