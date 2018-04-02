Треть курян стремятся покупать товары местных производителей

Центр регионального развития выяснил отношение жителей региона к товарам курского производства

По результатам опроса большинство респондентов (44,5%) относятся к продуктам местного производства со значительной степенью доверия и покупают больше курской продукции, чем других регионов. 33,5% участников исследования положительно относятся к курским продуктам и стараются покупать местные товары. Около 12 процентов опрошенных не обращают внимания на производителя во время покупок. 7,5% ответивших покупают больше продукции других регионов, однако не отказываются от курских товаров полностью. 2 процента респондентов принципиально не покупают местную продукцию.