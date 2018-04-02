С 1 апреля в Курской области на 2,9% будут проиндексированы социальные пенсии

При индексации социальных пенсий также повышаются все выплаты, установленные исходя из соответствующего размера социальной пенсии

Как отметили в региональном управлении ПФР , проведение индексации пенсии не зависит от того, осуществляет её получатель трудовую деятельность или нет. Это повышение коснётся более 42 тысяч пенсионеров региона.

Напомним, с 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были увеличены на 3,7%, а с 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.

В августе 2018 года будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.