Ещё
С 1 апреля в Курской области на 2,9% будут проиндексированы социальные пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 1 апреля в Курской области на 2,9% будут проиндексированы социальные пенсии 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
При индексации социальных пенсий также повышаются все выплаты, установленные исходя из соответствующего размера социальной пенсии
Как отметили в региональном управлении ПФР, проведение индексации пенсии не зависит от того, осуществляет её получатель трудовую деятельность или нет. Это повышение коснётся более 42 тысяч пенсионеров региона.
Напомним, с 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были увеличены на 3,7%, а с 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.
В августе 2018 года будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.
Курские известия: последние новости
В Курске открывается первый «Декатлон» В 2017 году на пенсионное и социальное обеспечение курян было направлено 67 миллиардов Курск. Депутаты не захотели продавать гостиницу «Центральная»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки176
Трамп предложил Путину встретиться252
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию46
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США26
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение