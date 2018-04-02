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Резидент ТОР «Горный воздух» пообещал достроить гостиницы на Сахалине к концу года
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Резидент ТОР «Горный воздух» пообещал достроить гостиницы на Сахалине к концу года 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Строительство двух гостиниц на территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух» на Сахалине планируется завершить к концу 2018 года, сообщил журналистам в понедельник Алексей Залпин — гендиректор компаний-операторов гостиничных проектов «Лайт декор» и «Сахалин Шале», которые являются резидентами ТОР.
"Гибридный отель мы уже строим, здание выполнено на 40%. Сдача планируется в конце года, к играм «Дети Азии» [которые пройдут на Сахалине в феврале 2019 года] уже будет все работать. По второму объекту тоже начали работы. Прогноз по сроку сдачи — конец года", — сказал Залпин.
Он добавил, что инвестиции в оба проекта составили более 800 млн рублей: около 250 млн рублей — в гибридный отель и 604 млн рублей — в апарт-отель.
"Гибридный отель, который строит «Лайт декор» будет недорогим, там будут номера хостельного и обычного типа, возможная вместимость — до 300 человек. «Сахалин Шале» построит горную деревню. Посетителям будут предоставлять апартаменты различной планировки — от маленьких до больших, вместимость апарт-отеля — около 250 человек", — уточнил генеральный директор.
В настоящее время в рамках ТОР «Горный воздух» реализуется 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 15 млрд рублей.
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