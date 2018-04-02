«БКС Премьер» проводит акцию для держателей дебетовых карт 

Базирующийся в Новосибирске БКС Банк («БКС Премьер») предлагает cash back по дебетовым картам, выпускаемым в рамках пакетов услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный» в категории Visa Platinum. При совершении клиентом в период с 1 апреля по 30 июня 2018 года безналичных операций по оплате товаров и услуг в категориях «кафе, рестораны» и «рестораны быстрого питания» предусмотрен cash back в размере 3%. Максимальная сумма возврата не ограничена.
Продуктовый виджет
«Условием для начисления вознаграждения является совершение покупок на сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Наряду с новой акцией продолжает на прежних условиях действовать cash back по картам.