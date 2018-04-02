Названы самые доступные для весеннего отдыха города России

Весной 2018 года Тула оказалась самым недорогим городом для туристов. В горячую десятку, по версии TVIL.RU, из ЦФО вошли также Павловский Посад ( Московская область ) и Воронеж.

Рейтинг городов, где туристы тратят меньше всего, составлен сервисом бронирования жилья. Специалисты проанализировали брони отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля.

Оказалось, что в Туле туристы бронируют жилье весной в среднем на сутки и тратят на проживание всего тысячу рублей. На сто рублей дороже проживание в течение суток в Красноярске . Замыкает тройку лидеров Комсомольск-на-Амуре с суммой в 1200 рублей за две ночи.