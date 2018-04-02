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Названы самые доступные для весеннего отдыха города России
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Названы самые доступные для весеннего отдыха города России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Весной 2018 года Тула оказалась самым недорогим городом для туристов. В горячую десятку, по версии TVIL.RU, из ЦФО вошли также Павловский Посад (Московская область) и Воронеж.
Рейтинг городов, где туристы тратят меньше всего, составлен сервисом бронирования жилья. Специалисты проанализировали брони отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля.
Оказалось, что в Туле туристы бронируют жилье весной в среднем на сутки и тратят на проживание всего тысячу рублей. На сто рублей дороже проживание в течение суток в Красноярске. Замыкает тройку лидеров Комсомольск-на-Амуре с суммой в 1200 рублей за две ночи.
Павловский Посад — на четвертом месте по дешевизне отдыха (1,3 тысячи за две ночи). Воронеж — на восьмом: сутки проживания в нем обойдутся в 1,7 тысячи рублей. Замыкает «горячую десятку» Йошкар-Ола, где одна ночь стоит 1,8 тысячи рублей.
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