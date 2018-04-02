Почти 50 детей госпитализировали с отравлением из отеля в США

В больницу в центре Вашингтона с пищевым отравлением доставили 48 подростков и троих взрослых, написал департамент пожарной службы и неотложной медпомощи округа Колумбия в своем микроблоге в Twitter.

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Изначально были госпитализированы 12 детей и один взрослый, затем еще трое. Потом было принято решение в профилактических целях доставить в больницы всю туристическую группу. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Подростков и сопровождавших их взрослых госпитализировали из отеля Harrington, расположенного неподалеку от Белого дома. Однако управляющий директор гостиницы Энн Терри в интервью New York Daily News заявила, что туристы почувствовали себя плохо раньше и обратились за медпомощью сразу же после прибытия в отель.

Эту информацию подтвердили и власти округа Колумбия. А в департаменте здравоохранения Нью-Йорка заявили, что уже занимаются поиском места, где отравились туристы.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на свадебном банкете в Бишкеке отравились более 170 человек. По данному факту заведено уголовное дело.

А в конце марта в казахстанском Чимкенте около 50 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления мороженого.

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