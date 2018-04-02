Куда выгодно вложить сбережения

Удачные инвестиции — залог устойчивого финансового положения. Но куда вложить сбережения, чтобы их не только сохранить, но и заработать? Есть несколько вариантов.

До сих пор самым простым и надежным способом сбережения был банковский депозит. Кладешь деньги под процент и ни о чем не думаешь.

— Проблема в том, что Центробанк постоянно снижает ключевую ставку, а с ней уменьшаются и проценты по банковским депозитам, — рассказывает экономист, академик Международной академии экономики, финансов и права IAEFL Ян Арт. — К тому же в России продолжается «чистка» банковского сектора, а значит, кредитные учреждения продолжают лишать лицензий. И если выбранный вами банк останется без лицензии, это значит, что Агентство по страхованию вкладов выплатит вам не больше 1,4 миллиона рублей.

— Если вы хотите вложить средства в банковские депозиты, позаботьтесь о том, чтобы на каждом счету лежало не более 1,4 миллиона рублей — с учетом уже полученных процентов, — предупреждает Ян Арт.

Еще один способ инвестирования — ПИФы, или паевые инвестиционные фонды. На самом деле такое сочетание только звучит сложно, но все просто. По сути это коллективное вложение средств и дальнейшее управление ими. Все деньги собираются в общий фонд, а затем при помощи профессионального управляющего направляются по выбранному методу.

— Инвестируя деньги в ПИФы, мы получаем возможность приобретать те акции, облигации, золото или валюту, которые немного упали в цене, но способны в дальнейшем набрать свои позиции, определяя за собой хороший рост и значительную долю прибыли, — рассказывает финансовый аналитик Антон Кравец. — Другое дело, что риск не получить никакой прибыли все равно присутствует.

По словам эксперта, весь имеющийся капитал можно распределить изначально между несколькими ПИФами, что позволит создать портфель, ограничивая вас в доле рисков.

— Если даже один инвестиционный фонд принесет вам убыток, то другой поможет восстановить утерянную сумму и, скорее всего, обеспечит доход, — пояснил Кравец.

Еще один способ инвестирования — покупка недвижимости.

— Плюс в том, что цена квадратного метра на вторичном рынке в Москве снижается, а цена аренды остается прежней, — рассказывает вице-президент Ассоциации российских риелторов Константин Апрелев . — Приобрести недвижимость и сдать ее в аренду по-прежнему актуально. А с учетом того, что средств для покупки нужно меньше, а доход — такой же, как раньше, сама инвестиция становится более выгодной, чем, скажем, год назад.

Бизнес-тренер Кирилл Дроздовский считает, что по-прежнему актуален и договор пожизненной ренты.

— В любом доме есть пожилые люди, не имеющие наследников. Вы можете заключить с кем-то из них договор и выплачивать им ежемесячно определенную сумму. А потом вам достанется их квартира, — пояснил Дроздовский. — Заключать соглашение лучше через нотариуса.

Финансовый аналитик Агван Микаелян советует перевести половину всех ваших рублевых сбережений в валюту: доллары и евро. Это позволит подстраховаться на случай скачков курсов. Какая бы из трех валют ни росла, вы всегда в выигрыше.

— Во всяком случае вы не проиграете и какой-то доход получите, — пояснил Агван Микаелян. — Но учтите: деньги лучше хранить не под подушкой, а в надежном банке. И предпочтительней сразу в нескольких — для подстраховки.

Ну и наконец, можно вложить средства в КПК — кредитный потребительский кооператив. Его плюс в том, что он обеспечивает значительно более высокий процент, чем банковский депозит. О том, как выбрать КПК — в рубрике «Советы».

СОВЕТЫ

Заботьтесь о страховке

Постарайтесь выбрать кооператив, который страхует сбережения (или часть сбережений) своих пайщиков. Это не только снижает риск, но и говорит о том, что данному кооперативу доверяют не только его пайщики, но и работающая с ним страховая компания. Узнайте, сколько работает эта страховая компания, может, найдете отзывы о ней.

Узнайте условия

Перед тем как становиться членом кредитно-потребительского кооператива и вносить в него свои сбережения, свяжитесь с представителями кооператива, поговорите с людьми, которые не первый день состоят в нем. Спросите, соответствуют ли реальные условия тем, что были вам обещаны. Узнайте, как проверяется платежеспособность членов.

Внимание к деталям

— Узнайте число пайщиков, дату регистрации кооператива и дату начала его деятельности.

— Оцените открытость сотрудников кооператива, их готовность предоставить интересующую вас информацию.

— Ваше вступление в члены КПК должно происходить в надлежащей форме, т. е. путем подачи письменного заявления.