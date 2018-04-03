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Норвик Банк изменил условия cash back по кредитным и пенсионным картам
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Норвик Банк изменил условия cash back по кредитным и пенсионным картам 

Банки.ру 12 минут назад
Норвик Банк (Киров) внес изменения в тарифы по cash back. Так, по кредитным картам и по дебетовой пенсионной карте теперь предусмотрен возврат в размере 3% от суммы безналичной оплаты товаров и услуг на АЗС «Движение».
Также по картам осуществляется cash back в размере 5% от покупок в категориях «магазины спорттоваров» и «спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле» и в размере 1% в категориях «аптеки» и «бакалейные магазины, супермаркеты». Кроме того, продолжается начисление 5% от суммы безналичных операций по оплате услуг медицинского центра «Совершенство».
Продуктовый виджет
«По пенсионной карте предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от прочих покупок», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Сash back по прочим дебетовым картам банка не предоставляется.
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