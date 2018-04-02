Хоум Кредит Банк поменял «Космос» на «Пользу»

Хоум Кредит Банк прекратил выпуск дебетовой карты «Космос», предложив альтернативу в виде карты «Польза».

Тарифы по выпуску и обслуживанию карт практически не отличаются. Единственное изменение произошло в части начисления процентов на остаток. Теперь проценты по ставке 7% годовых начисляются на остаток до 300 тыс. рублей при совершении не менее пяти покупок в месяц, ранее — до 500 тыс. рублей и количество покупок не регламентировалось.

Продуктовый виджет

Если в месяц по карте «Польза» было совершено до четырех покупок включительно, то для расчета дохода на сумму до 300 тыс. рублей применяется ставка 5% годовых. На сумму свыше 300 тыс. рублей (ранее — 500 тыс. рублей) проценты начисляются по ставке 3% годовых.

Плата за обслуживание карты не взимается при поддержании ежедневного остатка на счете от 10 тыс. рублей или совершении операций по оплате товаров и услуг на сумму от 5 тыс. рублей в месяц. В остальных случаях плата составит 99 рублей в месяц.

По условиям программы лояльности «Польза» клиенту по-прежнему начисляется 3% от суммы покупок в категориях «АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия» (максимум 3 тыс. баллов в месяц) и 1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (максимум 2 тыс. баллов в месяц). Потратить баллы можно на компенсацию (через личный кабинет) трат, совершенных по карте ранее по курсу 1 балл = 1 рубль.