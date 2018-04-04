Ещё
Белорусский выигрыш облагается российским НДФЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусский выигрыш облагается российским НДФЛ 

Время бухгалтера 57 минут назад
Ст. 7 НК РФ оговаривает: если нормы международных договоров и НК РФ конфликтуют, то работают именно нормы, установленные в договорах.
Между РФ и Республикой Беларусь заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. В ст. 18 этого документа сказано, что если доход, не оговоренный в предыдущих статьях, возник в одной из договорившихся стран, то у этого государства есть первоочередное право собрать с него налог в предусмотренных его законодательством случаях.
В то же время страна, гражданин которой является получателем дохода, имеет право применить свое налоговое законодательство к такому доходу.
Ст. 209 НК РФ облагает налогами доход, который граждане РФ получили от заграничных источников. Ст. 228 НК РФ устанавливает, что получившие выигрыш физлица сами рассчитывают и уплачивают НДФЛ, основываясь на размере выигрыша.
К примеру, деньги, выигранные в Белоруссии, облагаются российским НДФЛ, если их выиграл россиянин. Двойное налогообложение устраняет ст. 20 заключенного договора. Размер налога, уплаченного в одной стране, вычитают из суммы налога другого государства. Этот вычет, тем не менее, не должен быть больше налога, исчисленного в первой стране.
По вопросам особенностей налоговых законов Республики Беларусь специалисты Минфина рекомендуют обратиться в саму Республику Беларусь
ПИСЬМО Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-08-05/15339
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Реальную ценность миллионов, отправленных поставщику через банк-банкрот, определят судьи Индексация присужденных сумм: включать ли в базу по налогу Налоговики примут 2-НДФЛ без ИНН физлиц
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек79
Япония заявила протест России150
Бориса Джонсона поймали на лжи о России263
Пожар в ТЦ «Персей для детей»187
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»46
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение