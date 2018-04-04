Белорусский выигрыш облагается российским НДФЛ

Ст. 7 НК РФ оговаривает: если нормы международных договоров и НК РФ конфликтуют, то работают именно нормы, установленные в договорах.

Между РФ и Республикой Беларусь заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. В ст. 18 этого документа сказано, что если доход, не оговоренный в предыдущих статьях, возник в одной из договорившихся стран, то у этого государства есть первоочередное право собрать с него налог в предусмотренных его законодательством случаях.

В то же время страна, гражданин которой является получателем дохода, имеет право применить свое налоговое законодательство к такому доходу.

Ст. 209 НК РФ облагает налогами доход, который граждане РФ получили от заграничных источников. Ст. 228 НК РФ устанавливает, что получившие выигрыш физлица сами рассчитывают и уплачивают НДФЛ, основываясь на размере выигрыша.

К примеру, деньги, выигранные в Белоруссии, облагаются российским НДФЛ, если их выиграл россиянин. Двойное налогообложение устраняет ст. 20 заключенного договора. Размер налога, уплаченного в одной стране, вычитают из суммы налога другого государства. Этот вычет, тем не менее, не должен быть больше налога, исчисленного в первой стране.

По вопросам особенностей налоговых законов Республики Беларусь специалисты Минфина рекомендуют обратиться в саму Республику Беларусь

ПИСЬМО Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-08-05/15339

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