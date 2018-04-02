Россияне не верят в экономическую изоляцию

Шестьдесят два процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что полную экономическую изоляцию России осуществить невозможно.

По мнению большинства опрошенных, «страны слишком зависят друг от друга в экономическом плане».

Респондентам задали такой вопрос: «Реально ли обеспечить полную экономическую изоляцию России в нынешних условиях?».

32 процента опрошенных считают, что «возможно все, если Запад будет продолжать в том же духе».

Еще шесть процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3949 человек.