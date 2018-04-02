Россияне не верят в экономическую изоляцию 

Шестьдесят два процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что полную экономическую изоляцию России осуществить невозможно.
По мнению большинства опрошенных, «страны слишком зависят друг от друга в экономическом плане».
Респондентам задали такой вопрос: «Реально ли обеспечить полную экономическую изоляцию России в нынешних условиях?».
32 процента опрошенных считают, что «возможно все, если Запад будет продолжать в том же духе».
Еще шесть процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3949 человек.
Первого апреля американский сенатор–республиканец Линдси Грэм заявил, что американские санкции против Москвы не сработали. Он предложил «экономическую изоляцию России», заявив, что Европе нужно найти замену поставкам российских энергоносителей.