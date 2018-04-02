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Роспотребнадзор выработает предложения по регулированию детских товаров
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Роспотребнадзор выработает предложения по регулированию детских товаров 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор договорился выработать с бизнесом, связанным с индустрией детских товаров, совместные предложения для актуализации законодательства в этой сфере. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"По итогам встречи участники договорились выработать совместные предложения с учетом мирового опыта для актуализации законодательства в сфере детства", — заявили в Роспотребнадзоре.
Как стало известно, в рамках встречи были рассмотрены вопросы о необходимости разграничения ответственности арендаторов и арендодателей при работе на торговых объектах.
"Представители отрасли отметили необходимость создания единых нормативов безопасности, в том числе санитарно-гигиенических, для бизнеса, ориентированного на детскую аудиторию: магазинов, игровых, образовательных, развлекательных центров и детских кафе", — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и ФТС должны подготовить предложения по недопущению на российский рынок опасных для жизни и здоровья потребительских товаров.
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