Ещё
Индексация присужденных сумм: включать ли в базу по налогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индексация присужденных сумм: включать ли в базу по налогу 

Время бухгалтера 50 минут назад
Чтобы понять, облагать или нет НДФЛ суммы индексаций, выплаченных по вердикту суда по п. 1 Ст. 208 ГК РФ, а также пени и неустойки, нужно обратиться к предмету его решения.
Так, если индексировался доход, освобожденный от начисления налога на доходы, то и индексация не должна облагаться НДФЛ.
Другой порядок действует в отношении пени и неустоек: в случае их выплаты у физлица возникает доход в виде экономической выгоды, и, следовательно, они являются объектом обложения НДФЛ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 22.03.2018 № 03-04-05/18136
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Указывать ставку НДС в чеке или БСО не обязательно Финансисты рассказали об удержании НДФЛ, если работник обрел статус резидента Налоговики примут 2-НДФЛ без ИНН физлиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП49
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
Трамп предложил Путину встретиться138
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России512
Тест: Знаете армейский жаргон?98
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение