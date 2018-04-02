Индексация присужденных сумм: включать ли в базу по налогу 

Чтобы понять, облагать или нет НДФЛ суммы индексаций, выплаченных по вердикту суда по п. 1 Ст. 208 ГК РФ, а также пени и неустойки, нужно обратиться к предмету его решения.
Так, если индексировался доход, освобожденный от начисления налога на доходы, то и индексация не должна облагаться НДФЛ.
Другой порядок действует в отношении пени и неустоек: в случае их выплаты у физлица возникает доход в виде экономической выгоды, и, следовательно, они являются объектом обложения НДФЛ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 22.03.2018 № 03-04-05/18136
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