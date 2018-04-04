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Сибсоцбанк ввел новые пенсионные вклады
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Сибсоцбанк ввел новые пенсионные вклады 

Банки.ру 2 часа назад
Базирующийся в Барнауле Сибсоцбанк ввел два новых вклада, которые можно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения или документов, подтверждающих принадлежность вкладчика к льготной категории.
Продуктовый виджет
Депозит «Моя копилка» открывается под 6,6% годовых. Срок размещения — 736 дней. Пополнение счета не предусмотрено.
Вклад «Мой капитал» привлекается под 6,8% годовых. Срок размещения — 386 дней. Дополнительные взносы принимаются суммами от 1 тыс. рублей не позднее чем за месяц до окончания срока действия вклада.
Минимальная сумма депозитов — 3 тыс. рублей. Частичное снятия средств не разрешается. Проценты капитализируются ежеквартально либо выплачиваются по желанию клиента.
«При досрочном расторжении договора по вкладу «Мой капитал» проценты за каждый полный период сохраняются, а по «Моей копилке» — выплачиваются по ставке вклада до востребования. Данные вклады принимаются во всех отделениях, кроме дополнительного офиса № 5 в селе Михайловское Алтайского края», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
Завершен прием депозитов «Пенсионный капитал +» и «Накопительный (пенсионный)».
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