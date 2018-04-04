Сибсоцбанк ввел новые пенсионные вклады

Базирующийся в Барнауле Сибсоцбанк ввел два новых вклада, которые можно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения или документов, подтверждающих принадлежность вкладчика к льготной категории.

Продуктовый виджет

Депозит «Моя копилка» открывается под 6,6% годовых. Срок размещения — 736 дней. Пополнение счета не предусмотрено.

Вклад «Мой капитал» привлекается под 6,8% годовых. Срок размещения — 386 дней. Дополнительные взносы принимаются суммами от 1 тыс. рублей не позднее чем за месяц до окончания срока действия вклада.

Минимальная сумма депозитов — 3 тыс. рублей. Частичное снятия средств не разрешается. Проценты капитализируются ежеквартально либо выплачиваются по желанию клиента.

Елена Соловьева. «При досрочном расторжении договора по вкладу «Мой капитал» проценты за каждый полный период сохраняются, а по «Моей копилке» — выплачиваются по ставке вклада до востребования. Данные вклады принимаются во всех отделениях, кроме дополнительного офиса № 5 в селе Михайловское Алтайского края », — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру

Завершен прием депозитов «Пенсионный капитал +» и «Накопительный (пенсионный)».