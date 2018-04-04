Ещё
Число ипотечных кредитов выросло вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Число ипотечных кредитов выросло в два раза 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рынок ипотеки в нашей стране развивается довольно бурно. Этому способствуют постоянные снижения Центробанком ключевой ставки. Именно по этой причине люди начинают оформлять ипотечные займы.
Так, по данным Банка России, за январь — февраль 2018 года выдано 180700 кредитов на 347,3 млрд рублей. Здесь показан значительный рост — плюс 85% в количественном и плюс 98% в денежном выражении. Объемы выдачи ипотеки в феврале совпали с предварительной оценкой ДОМ. РФ и FRG и составляют 200 млрд рублей.
По оценкам ДОМ.РФ и FRG, доля рефинансирования в выданных кредитах составила 15-16%. Таким образом, с начала года новых кредитов выдано на сумму около 291 млрд руб., что также является рекордным показателем за первые два месяца года за всю историю.
В настоящее время рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков.
Вести.Ru: последние новости
Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ В России проиндексировали пенсии Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России59
Бориса Джонсона поймали на лжи о России158
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»74
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин147
Шойгу предупредил о новой угрозе271
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение