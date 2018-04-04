Число ипотечных кредитов выросло вдвое

Число ипотечных кредитов выросло в два раза

Рынок ипотеки в нашей стране развивается довольно бурно. Этому способствуют постоянные снижения Центробанком ключевой ставки. Именно по этой причине люди начинают оформлять ипотечные займы.

Так, по данным Банка России, за январь — февраль 2018 года выдано 180700 кредитов на 347,3 млрд рублей. Здесь показан значительный рост — плюс 85% в количественном и плюс 98% в денежном выражении. Объемы выдачи ипотеки в феврале совпали с предварительной оценкой ДОМ. РФ и FRG и составляют 200 млрд рублей.

По оценкам ДОМ.РФ и FRG, доля рефинансирования в выданных кредитах составила 15-16%. Таким образом, с начала года новых кредитов выдано на сумму около 291 млрд руб., что также является рекордным показателем за первые два месяца года за всю историю.

В настоящее время рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков.