Закон об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей Госдума может принять 12 апреля

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который вносит изменение в Налоговый кодекс РФ и предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Данный закон планируется принять в третьем, окончательном, чтении на заседании Госдумы в четверг, 12 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Предлагаю поддержать принятие закона во втором чтении. Будем выносить на вторник (10 апреля — прим. Агентства «Москва» ) этот законопроект на второе чтение, на четверг (12 апреля — прим. Агентства «Москва») на третье чтение, чтобы до ухода Госдумы на региональную неделю можно было принять важный закон», — заявил в ходе заседания комитета А. Макаров.

Ко второму чтению к законопроекту поступили поправки технического характера.

Инициатива направлена на расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Уточняется, что с 1 января 2018 г. введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.