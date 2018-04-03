Выплаты на детей освободят от налога

Напомним, что с 1 января нынешнего года по инициативе президента РФ были введены дополнительные меры господдержки семьям с детьми. Во-первых, это ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Деньги предназначены семьям, в которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Средний размер выплаты в 2018 году составил 10,5 тысячи рублей, в 2019 году он вырастет до 10,8 тысячи рублей, а в 2020 году — 11,1 тысячи рублей. Во-вторых, с той же даты семьи, в которых родился (или был усыновлен) второй ребенок, имеют возможность получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Однако еще при рассмотрении президентских поправок депутаты заметили, что указанные выплаты будут меньше на 13 процентов из-за налога. В связи с этим законопроектом предлагается логичное решение об отмене НДФЛ.

"Данные выплаты направлены на поддержку молодых семей и являются продолжением политики по улучшению демографической ситуации в стране", — заявила, выступая от комитета по бюджету и налогам, депутат Галина Данчикова

Комитет поддерживает поправки, ведь инициированная президентом господдержка носит социальный характер.