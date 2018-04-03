Ещё
Выплаты на детей освободят от налога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выплаты на детей освободят от налога 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Напомним, что с 1 января нынешнего года по инициативе президента РФ были введены дополнительные меры господдержки семьям с детьми. Во-первых, это ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Деньги предназначены семьям, в которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.
Средний размер выплаты в 2018 году составил 10,5 тысячи рублей, в 2019 году он вырастет до 10,8 тысячи рублей, а в 2020 году — 11,1 тысячи рублей. Во-вторых, с той же даты семьи, в которых родился (или был усыновлен) второй ребенок, имеют возможность получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Однако еще при рассмотрении президентских поправок депутаты заметили, что указанные выплаты будут меньше на 13 процентов из-за налога. В связи с этим законопроектом предлагается логичное решение об отмене НДФЛ.
"Данные выплаты направлены на поддержку молодых семей и являются продолжением политики по улучшению демографической ситуации в стране", — заявила, выступая от комитета по бюджету и налогам, депутат Галина Данчикова.
Комитет поддерживает поправки, ведь инициированная президентом господдержка носит социальный характер.
Российская Газета: последние новости
Уведомление о налогах придет по новой форме Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы Самозанятые будут платить налоги с каждой транзакции
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам163
Тулеев получил новую должность420
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом45
Киевский прокурор появился на телевидении голым122
Сложный тест про изделие №212
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение