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Курировать единую карту соцуслуг Среднего Урала будет Гайда
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Курировать единую карту соцуслуг Среднего Урала будет Гайда 

Уралинформбюро 25 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Бывший замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда перешел на аналогичную должность в министерство социальной политики региона. Подписанный с ним контракт рассчитан на 3 года, передает "Уралинформбюро".
Сергей Гайда, являющийся сыном советника губернатора Анатолия Гайды, будет курировать проект «Единая карта социальных услуг». Старт последнему был дан в начале февраля.
"Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей уральцев — пожилых людей, работающих, студентов и так далее. В связи с этим мной принято решении о создании «Единой карты социальных услуг», — пояснил тогда на заседании регионального правительства глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.
Освободившееся после ухода Гайды место в минЖКХ на днях занял Егор Свалов, до этого возглавлявший комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.
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