«Яндекс» составил карту для аллергиков. Но эксперты усомнились в ее точности

На сервисе «Яндекс. Погода» появилась карта распространения пыльцы. Человек, страдающий аллергией, теперь будет знать, какие зоны обходить стороной. «360» пообщался с биологами и врачами и выяснил, насколько достоверна информация на портале и чего действительно стоит опасаться в ближайшее время.

Молдове, Разработчики сервиса « Яндекс . Погода» запустили карту для людей с аллергией на пыльцу. На ней можно увидеть зону распространения аллергена, его концентрацию в воздухе, а также информацию о цветении растений по России с точностью до 10 километров. Карта пыльцы охватывает и показатели цветения в Казахстане Украине и часть Белоруссии

Фото: скриншот «Яндекс. Погода»

На сервисе «Яндекс. Погода» представлены данные о концентрации самых распространенных

растений-аллергенов. В их число вошли береза, амброзия, вяз, клен, дуб, ива и другие. На сервисе указано начало цветения и его пиковый период. Уровень опасности отличается по цветам: желтый — низкая концентрация пыльцы в воздухе, оранжевый — средняя концентрация, а красный — высокая. Серый же цвет на карте обозначает, что растения-аллергены

в выбранном регионе еще не зацвели. Информация обновляется раз в сутки.

Пользователям сервиса пыльцы доступен прогноз на неделю вперед. При помощи данных компании Aerostate учитываются ежедневные пробы воздуха, фазы цветения в зависимости от температуры, ветра и осадков.

«На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону. Кроме того, учет актуального прогноза погоды позволяет «Яндекс. Погоде» сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Москве может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован, он рассчитывается с точностью до районов города», — сообщила

пресс-служба

Достоверность прогноза

Ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Елена Северова считает, что информация, которую предоставляет «Яндекс», не соответствует действительности. «Я не знаю, на основании чего базируются прогнозы. Наблюдения за пыльцой в атмосфере проводим в Москве только мы», — рассказала она «360».

Подобный прогноз должен базироваться на картах растительности, на которых показаны эмиссии пыльцы. Сопоставляются местность, где произрастает растение, и потенциальная интенсивность пыления в регионе. В основе прогноза должны лежать многолетние данные аэробиологических наблюдений, прогноз погоды и математическое моделирование.

Судя по тому, что я видела на этой карте — это только погода и математическое моделирование. «Яндекс» к нам не обращался за данными

— Елена Северова.

Если верить карте пыльцы «Яндекс. Погода», в ближайшее время в московском регионе зацветет ольха, орешник, ясень, вяз, сосна, ива и береза. Но аллерголог Владимир Болибок считает, что эта карта чисто статистическая.

Орешник. Фото: Pixabay

«В этом году, например, карта пыльцы совершенно не соответствует тому, что в природе происходит, хотя там есть небольшой прогноз относительно текущей погоды — подвижка

какая-то. Рассказывать сложно, насколько она будет полезна», — рассказал он «360». Врач добавил, что традиционно первые цветущие аллергены в Москве и области — это ольха и береза, а у сервиса «Яндекс. Погода» первым зацветет клен.

Елена Северова объяснила, что часть растений, которые указаны в «Яндекс. Погода», вообще не являются аллергенами.

Этот список непонятно откуда взят и взят из потолка. Например, пыльца тополя, пыльца крапивы, пыльца ели, пыльца сосны не вызывает аллергической реакции, и нигде в мире это не мониторится с точки зрения аллергии. Если мы говорим про средние широты, то да, наши основные аллергены весенние — это ольха орешник, потом береза,

чуть-чуть

позже дуб, потом злаки. И во второй половине лета это маревые и полынь

— Елена Северова.

Профилактика аллергии

В прогнозе распространения пыльцы доступны также данные с сервиса «Яндекс. Здоровье». На портале появляются всплывающие окна, где написана информация о профилактике и лечении аллергии на пыльцу (поллиноз).

Фото: Pixabay

Поллиноз — это повышенная чувствительность организма на пыльцу. Если человек контактирует с аллергеном, то могут покраснеть глаза, появиться першение в горле и насморк. При тяжелом аллергическом заболевании могут возникнуть приступы удушья. Появляется она сезонно и поражает разные системы организма. Правда, болезнь довольно простая. Как сказал аллерголог Владимир Болибок, «если нет контакта с аллергеном, то и заболевания нет».

Если все же приходится контактировать с аллергеном, то врач советует брать пример с восточных соседей и ходить во время цветения в маске и в очках. Это значительно облегчит состояние аллергии, и человек будет лучше реагировать на цветение, так как органы дыхание будут защищены.

«Насчет медикаментозного лечения — оно есть, оно существует, но давать рекомендации большому кругу пациентов некорректно. В аптеке есть лекарство, которое отпускают без рецепта, в частности для ингаляции хорошие [средства], и таблеточки внутрь попить», — резюмировал Болибок.