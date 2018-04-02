Переговоры о повышении зарплаты: 9 ошибок

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Если вам кажется, что вы на 100% подготовились к разговору с начальством о повышении или к важному собеседованию, то стоит еще раз проверить себя. Дело в том, что во время общения вы можете начать волноваться, и от волнения произносить неправильные слова. Вместо того, чтобы паниковать, лучше еще раз подготовиться и отрепетировать то, о чем вы будете говорить. Ниже мы расскажем о тех словах, которые не стоит произносить во время подобных переговоров.1. «На данный момент» Очень часто менеджеры по подбору персонала задают вопрос: «Чем вы занимаетесь в данный момент и какова ваша зарплата?». Не стоит попадаться на эту удочку. Многие кандидаты отвечают на этот вопрос, не задумываясь, и не рассматривают его как начало переговоров о повышении зарплаты. Если вы отвечаете на этот вопрос и раскрываете информацию о вашей текущей зарплате, то позднее вы можете столкнуться со сложностями, если захотите поговорить о повышении своей зарплаты. Как только вы называете свою текущую зарплату и желаемую зарплату, то в дальнейшем переговоры будут привязаны к этим двум цифрам. Таким образом, вы можете лишить себя более высокой зарплаты, которую могла бы заплатить вам компания.2. «Желаемая зарплата»Не рассказывайте о своей текущей или желаемой зарплате. Вы вряд ли сможете восстановить беседу в нужном русле после того, как раскрыли эту информацию. Вы можете начать рассказывать о дополнительных условиях, таких как оплачиваемый отпуск, медицинское страхование, премии и многое другое. 3. «Извините»Конечно, переговоры о повышении зарплаты могут заставить вас почувствовать себя неловко. И наше естественное желание — смягчить беседу. Но не стоит просить прощения. Если вы произносите извинения, то менеджер может решить, что вы отступаете от своего решения. Вам не за что просить прощения, а тем более за ведение переговоров.4. «Нет» и другие отрицательные словаЕсли вы хотите улучшить свою ситуацию по результатам переговоров, то вам стоит сосредоточиться на положительных словах и избегать негативных фраз. Вместо «Нет, мне это не подходит» можно сказать «Мне было бы комфортнее, если∎». 5. «Да»Даже если вы сосредоточитесь на том, чтобы говорить позитивные фразы, не стоит соглашаться со всем, что вам предлагают. Подумайте о том, насколько вас действительно устраивает предложение компании. И если что-то кажется вам не очень убедительным, то не стоит принимать первое предложение. Попробуйте обговорить детали и попытаться обговорить более выгодные для себя условия.6. «Позже» Если вы обещаете заняться чем-то позже или подумать о чем-то позже, то это выдает лень и нежелание работать. А это не лучшая рекомендация в вопросе о повышении зарплаты. Конечно, вам хочется избежать неприятных вопросов о работе до тех времен, пока вас не наймут или пока вам не повысят зарплату, однако стоит принять тот факт, что задуматься об этом надо заранее, так как это существенно повысит ваши шансы получить желаемое во время переговоров.7. «Попробовать»"Попробовать" — это пассивное слово, а во время важных переговоров вам не стоит выглядеть пассивным. Вместо того, чтобы говорить о том, чтобы попробовать что-то, реально взвесьте свои возможности и говорите о том, что вы сможете сделать. 8. «Больше»Это слово, несомненно, сразу приходит на ум, когда вы ведете переговоры о том, чтобы повысить зарплату. Однако вместо того, чтобы абстрактно просить о более высокой зарплате, лучше обговорить конкретные условия. Например, вы можете обозначить рамки, которые устроили бы вас, или условия, которые вы хотели бы поменять. 9. «Хочу»Это слово также может негативно сказаться на исходе переговоров. Если вы используете это слово, то вы как бы не подразумеваете то, что вы это заслужили. Лучше подойти к вопросу переговоров с необходимыми цифрами и фактами. Изучите рынок, предоставьте начальству все необходимые сведения, которые указывают на то, что вы заслуживаете более комфортных условий работы. Вы можете поговорить не о том, чего хотите вы, а о том, чего хочет компания, и подойти к разговору именно с этой точки зрения. Это также может дать нужный результат.