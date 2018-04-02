Омичи до 20 апреля могут погасить долги за капремонт без уплаты госпошлины

В суд региональный фонд капремонта подаст на горожан, которые не платят по квитанциям более трёх месяцев.

«Оплата в досудебном порядке избавляет должников от дополнительных расходов, так как при обращении в суд, помимо суммы долга, придется понести расходы на оплату госпошлины и исполнительского сбора (для физических лиц его размер равен 7% от суммы задолженности, но не менее 1 000 рублей)», — сообщают в пресс-службе фонда.

Отметим, что в квитанциях за март омичи смогут изучить предложения о проведении капитального ремонта в 2018 году.

Дополнительную информацию можно получить в отделе жилищного хозяйства фонда по телефону: 399-835.