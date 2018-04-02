Футбол и самолеты объединило нежелание платить

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Украинское ведомство в рамках программы по принудительному взысканию задолженности по выплате зарплат составило рейтинг компаний, которые являются крупными должниками по зарплате в стране.

Самыми злостными должниками стали: Харьковское государственное авиационное производственное предприятие — задолженность почти 74 миллионов гривен, Судостроительный завод им. 61 Коммунара (Николаев) — задолженность 30 миллионов гривен, ФК «Металлист» ( Харьков ) — задолженность 29 млн, АО «Киевсоюзпутьпроект», Северо-донецкое предприятие «Азот» и т.д.

«Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками», — говорится в заявлении Минюста.

В будущем Минюст планирует создать рейтинги задолженности зарплат по регионам Украины

В то же время забастовки шахтеров, которым не платят зарплаты, ни к чему не приводят. В феврале шахтеры госпредприятия «Селидовуголь», расположенного в Донецкой области, из-за долгов по зарплате шесть суток голодали в здании Минэнергоугля в Киеве. Шахтеры Нововолынской шахты, как и другие горняки, регулярно бастуют против невыплаты зарплат. В январе протест устроили рабочие шахты «Украина» в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Они отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате.