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Футбол и самолеты объединило нежелание платить
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Футбол и самолеты объединило нежелание платить 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Министерство юстиции.
Украинское ведомство в рамках программы по принудительному взысканию задолженности по выплате зарплат составило рейтинг компаний, которые являются крупными должниками по зарплате в стране.
Самыми злостными должниками стали: Харьковское государственное авиационное производственное предприятие — задолженность почти 74 миллионов гривен, Судостроительный завод им. 61 Коммунара (Николаев) — задолженность 30 миллионов гривен, ФК «Металлист» (Харьков) — задолженность 29 млн, АО «Киевсоюзпутьпроект», Северо-донецкое предприятие «Азот» и т.д.
«Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками», — говорится в заявлении Минюста.
В будущем Минюст планирует создать рейтинги задолженности зарплат по регионам Украины.
В то же время забастовки шахтеров, которым не платят зарплаты, ни к чему не приводят. В феврале шахтеры госпредприятия «Селидовуголь», расположенного в Донецкой области, из-за долгов по зарплате шесть суток голодали в здании Минэнергоугля в Киеве. Шахтеры Нововолынской шахты, как и другие горняки, регулярно бастуют против невыплаты зарплат. В январе протест устроили рабочие шахты «Украина» в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Они отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате.
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