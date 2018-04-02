Специальное предложение Россельхозбанка: кредитная карта бесплатно

Обслуживание выпущенных в период действия акции кредитных карт «Карта хозяина», «С льготным периодом кредитования», «Амурский тигр», «Россельхозбанк-Роснефть» будет бесплатным до конца срока их действия. Отменена комиссия за выпуск «Путевой карты».

Акция продлится до 30 июня 2018 года. Полные условия акции.

Любой желающий может подключиться к зарплатному проекту РСХБ и получить ряд преимуществ: специальные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, программы лояльности, акции. Снять наличные с карты без комиссии можно в банкоматах не только РСХБ, но и банков-партнеров.