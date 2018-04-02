Ещё
ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус» 

АиФ Казань 25 минут назад
Фото: АиФ Казань
С апреля по июнь 2018 г. включительно участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в следующих категориях: «Duty Free», «Покупки за рубежом», «Авиа и ж/д билеты» и «Ремонт/Мойка авто».
Cashback выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита.
Подключиться к программе можно бесплатно в любом отделении, обслуживающем розничных клиентов или по телефону 8-800-200-23-26. Обновление бонусных категорий происходит ежеквартально.
АиФ Казань: последние новости
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем пенсионных накоплений на 15% Кому в Татарстане повысят пенсию 1 апреля? Минус 3000 от платежа. Пять способов упростить жизнь с ипотекой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП49
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
Трамп предложил Путину встретиться138
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России512
Тест: Знаете армейский жаргон?98
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение