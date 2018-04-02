«Почта Банк» может запустить в Подмосковье аналог социальной карты «Забота» до конца года

Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента «Почта-Банка»-председателя правления банка Георгий Горшков.

«По социальным картам аналогичным карте «Забота» в Вологодской области , есть в планах создание в Московской области . Сейчас идет проработка ряда позиций, где она помимо торговых сетей может использоваться в частности при оплате проезда. Все вопросы будут решаться совместно с правительством региона, и мы надеемся, что уже в этом году такая карта в Подмосковье может появиться», — сказал Г. Горшков.

В феврале пресс-служба кредитной организации сообщала, что «Почта Банк» совместно совместно с правительством Вологодской области начал выпуск дисконтной карты «Забота» для жителей региона. Ее держатели смогут получать скидки при покупке лекарственных средств, продуктов питания и оплате бытовых услуг.