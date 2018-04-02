Накопив долг в три миллиона рублей, житель Вологодчины лишился иномарки

Дорогой иномарки лишился житель Белозерского района. Мужчина накопил долгов по налогам и кредитам на сумму более чем в три миллиона рублей.

Так как призывы самостоятельно оплатить задолженность не повлияли на белозерца, судебные приставы арестовали его машину Toyota RAV4. В течение 10 дней, положенных по закону, мужчина с долгом не рассчитался, поэтому иномарку выставили на аукцион. Автомобиль был продан за 650 тысяч рублей, вырученные средства пошли в счет уплаты долгов.