Накопив долг в три миллиона рублей, житель Вологодчины лишился иномарки 

Дорогой иномарки лишился житель Белозерского района. Мужчина накопил долгов по налогам и кредитам на сумму более чем в три миллиона рублей.
Так как призывы самостоятельно оплатить задолженность не повлияли на белозерца, судебные приставы арестовали его машину Toyota RAV4. В течение 10 дней, положенных по закону, мужчина с долгом не рассчитался, поэтому иномарку выставили на аукцион. Автомобиль был продан за 650 тысяч рублей, вырученные средства пошли в счет уплаты долгов.
В апреле судебные приставы Вологодчины намерены усилить работу по взысканию налоговых долгов. Так, пройдет несколько совместных с ГИБДД и налоговиками рейдов, 11 апреля в налоговой службе Вологды будет работать мобильный пост судебных приставов. Также исполнители судебных решений поучаствуют в IX региональном IT-форуме «Современные информационные технологии: для общества и государства», который пройдет 6 апреля. 19 апреля судебные приставы проведут «Единый день открытых дверей».