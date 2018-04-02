Екатеринбуржцы пошли в суд, чтобы выбить из турагентства миллион за испорченный отпуск

Больше 20 екатеринбуржцев через суд пытаются вернуть деньги за сорванные поездки, которые они забронировали в «Агентстве путешествий и отдыха» на Шарташской, 19. Они планировали отпуск на Гоа, на Кипре , во Вьетнаме Таиланде , но остались без отпуска и без денег, вернуть их они не могут даже через суд. Решения выносят в их пользу, но турагентство не спешит с выплатами. По словам пострадавших, общий ущерб уже превысил миллион рублей.

— Сейчас нас больше 20 обманутых клиентов, все нашлись после публикации на Е1.RU. Отпуск у всех планировался в разное время — у кого-то в августе, у кого-то в октябре, декабре. Мы так поняли, что турагенты просто брали деньги и закрывали предыдущие долги, — рассказала Е1.RU читательница Оксана, у которой сорвалась свадьба на Гоа. — Но нам долг — 50 тысяч рублей предоплаты — не закрыли ни на копейку. 20 февраля у нас был суд, мы его выиграли, но возврата денег все равно не получили, нас продолжают кормить завтраками.

По словам другой пострадавшей Натальи, они с молодым человеком остались без отпуска во Вьетнаме.

— Мы обратились в агентство, потому что уже ранее пользовались их услугами — летали в 2016 и 2017 году, и все отлично было. В сентябре 2017-го обратились с моим молодым человеком за покупкой тура во Вьетнам в декабре. Произвели оплату и стали ждать, — рассказала она. — За неделю до вылета сотрудник агентства Мария написала, что вылет переносится туроператором «Анекс Тур», и, соответственно, он нам не подошел, так как новые сроки вылета и прилета не подходили под сроки отпуска.

После этого паре предложили подобрать тур в Таиланд.

— Около 4 дней Мария пыталась подобрать отель и отвечала все это время, что заявки в отели отправлены, но ни один отель не подтвердил бронь. В этот момент мы поняли, что тут что-то не так. Насторожило то, что во всей стране из якобы направленной ею заявки в несколько отелей ни один не ответил, — поделилась девушка.

Они с молодым человеком написали заявление на возврат денег — 65 тысяч рублей, но до сих пор не получили их.

— На момент подачи заявления в полицию мы уже узнали, что нас — таких пострадавших — уже около 20. У меня уже состоялось первое судебное заседание, они на суд не пришли. Второе будет в апреле. По предварительным подсчетам, взыскание в судебном порядке будет около 200 тысяч с учетом штрафов и просрочки, — рассказала она.

Еще у одного пострадавшего Дмитрия сорвался отпуск в Таиланде — в январе он хотел поехать отдыхать с женой и двумя детьми, заплатил за тур 119 тысяч рублей.

— За месяц до вылета позвонил туроператору «Анекс Тур», чтобы узнать, все ли в порядке, и мне сказали, что моей заявки у них нет и денег они не получали. Тогда я позвонил в агентство, где бронировал путевку, за объяснением. Ничего вразумительного не услышал. Попросил вернуть деньги, и до сих пор кормят обещаниями, — рассказал Дмитрий. — Конечно, мы никуда не улетели. Все деньги застряли в этом агентстве. У меня не такая зарплата, что я могу выкинуть вот так 119 тысяч, а потом снова откуда-то их взять. Суд мы выиграли, постановление суда получим завтра.

По его словам, сейчас в турагентстве просто перестали отвечать на их звонки.

— Дозвониться до турагентства очень сложно, нас просто поставили в черный список. В бан отправляют всех, кто повысит голос на турагентов. Но нас тоже можно понять, у всех нервы на пределе. Мы просто не знаем, как нам быть, — посетовала читательница Оксана.

Дозвониться до турагентства корреспонденту Е1.RU тоже не удалось — по указанным телефонам никто не берет трубку. Во время прошлого разговора в декабре представитель агентства Дмитрий во всех бедах винил туроператора.

— Так вышло из-за того, что туроператор просто не возвращает нам деньги. Сроков никаких, когда вернут эти деньги, неизвестно. Последний раз «Санмар» (такой туроператор был у читательницы Оксаны. — Прим. ред.) вообще заявил нам, что никакого договора с нашей фирмой нет, и что вообще мы от них хотим? Мы будем обращаться в суд по поводу взыскания этих денег. У меня есть платежные поручения, что я переводил деньги, что мы не первый год работаем с этим. Будем судиться, деньги в любом случае вернем, но это не от меня зависит. Если честно, есть сложности по нашей фирме, договор сейчас в поиске. Но даже если и не было в бумажном виде, то у нас был доступ в личный кабинет, мы могли бронировать и заказывать туры. Сейчас мы готовим базу документов о том, что работали с этим туроператором, — сказал Дмитрий.