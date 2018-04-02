Медведев предложил публиковать тарифы на ЖКХ

Медведев предложил публиковать тарифы на жилищные услуги

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний.

"Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: "А чего у вас-то это столько стоит?"— сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Заместитель главы правительства Дмитрий Козак на заседании заявил, что по итогам мониторинга цен на жилищные услуги оказалось, что они могут отличаться в десятки раз в рамках одного населенного пункта.

"Совсем недавно завершили мониторинг стоимости жилищных услуг по всей стране… Результаты этого мониторинга показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз…. Даже в пределах одного наследного пункта", — рассказал Козак.

Ранее на этом же совещании Медведев заявил, что подписал постановление, которое меняет "некоторые правила" в сфере управления многоквартирными домами. Как прокомментировал Козак, постановление, в том числе, устанавливает дополнительные стандарты раскрытия информации управляющими компаниями.

"Все, что касается прежде всего регулирования тарифов на жилищные услуги, обоснования. Это все должно быть в каждом подъезде каждого дома для того, чтобы жители могли знать", — добавил он.