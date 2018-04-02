5 способов сэкономить на покупке квартиры в СК «Дальпитерстрой»

Существует несколько проверенных способов сэкономить десятки и даже сотни тысяч рублей на покупке квартиры в новостройке! Тайнами делится менеджер отдела продаж СК «Дальпитерстрой» Нинель Рымар.

100% оплата. В этом случае «Дальпитерстрой» всегда дает скидку 10%Сезонные скидки. «Дальпитерстрой» любит запускать специальные предложения во время отпусков, каникул и праздников. Такие акции всегда краткосрочные. Поэтому следует тщательно мониторить официальный сайт застройщика https://www.dalpiterstroy.ru. Вторая площадка для «вылавливания» вкусных сезонных предложений — группа застройщика ВКонтакте https://vk.com/sk_dalpiterstroyКвартира с отделкой. Ремонт своими силами всегда дороже! Обычно эта статья расходов достигает 30% от стоимости жилья. «Дальпитерстрой» на отделку тратит не много за счет оптовой закупки материалов и большого объема работ. А значит, экономит ваши деньги. Непопулярные планировки и расположение. Первый и последний этаж, без балкона, совмещенный санузел. Такие квартиры продаются медленнее, и «Дальпитерстрой» делает на них большие скидки!Разовые акции. Часто застройщики запускают акции, приуроченные к каким-то событиям, например, ко дню рождения компании. Это может быть акция в духе «кладовка или балкон в подарок». Или серьезные скидки, как недавно запустил «Дальпитерстрой». В честь 20-летия, компания продает квартиры в Шушарах со скидкой 20%! То есть, покупая самую недорогую студию, вы экономите минимум 340 тысяч рублей. Правда, самые горячие предложения длятся недолго, стоит поторопиться.