Сбербанк предложил кредитную карту для путешественников

Сбербанк России предлагает клиентам в рамках акции повышенное начисление бонусов «Спасибо» в категориях «Путешествия» и «Развлечения» по кредитной карте Visa Classic, оформленной до 14 мая 2018 года.

Так, за покупки в указанных категориях клиенты будут получать 10% баллами «Спасибо», а также 2% от суммы всех покупок, произведенных за рубежом в течение трех лет или до перевыпуска карты.

Тарифы по карте соответствуют классической кредитке. Льготный период кредитования действует до 50 дней на операции по безналичной оплате товаров и услуг. Ставка по истечении льготного периода, а также на операции, на которые он не распространяется, составляет 27,9% годовых.

Стоимость обслуживания карты со второго года составляет 750 рублей, на первый год карта предоставляется бесплатно. Плата за СМС-информирование не взимается.

Екатерина Марцукова. «В преддверии сезона отпусков банк предлагает привлекательные условия начисление бонусов, которые будут интересны как заядлым путешественникам, так и тем, кто просто планирует свой отпуск», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру

«Напомню, что потратить накопленные баллы можно у партнеров программы, а также на портале spasibosberbank.travel», — сказала она.

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