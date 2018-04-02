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Новоуренгоец соблазнился дешёвым кредитом и потерял 40 тыс. рублей
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Новоуренгоец соблазнился дешёвым кредитом и потерял 40 тыс. рублей 

Уральский меридиан 31 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
29 марта 2018 года — житель Нового Уренгоя пришёл в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, неизвестные люди обманом выманили у него 39 тыс. 800 рублей.
Вскоре полицейские выяснили, что мужчина соблазнился кредитом под низкие проценты. Информацию о выгодном предложении новоуренгоец увидел в социальной сети. В объявлении так, же говорилось о том, что заявку можно оформить онлайн, что он и сделал. Через несколько дней ему перезвонила женщина, представившись представителем банка. Незнакомка обрадовала мужчину сказав, что кредит одобрен. Осталась только формальность — открыть лицевой счёт. Для этого клиент должен внести 13 тыс. рублей на подставной счёт.
Не увидев в этом ничего странного, заявитель перевёл деньги на счёт мошенников. Но на этом алчные сотрудники псевдобанка не остановились. Ещё через день ему перезвонила другая женщина. Она представилась страховым агентом банка. По её словам, теперь кредит нужно застраховать. Для этого нужно доплатить ещё раз 26 тыс. 800 рублей. Мужчина снова не стал спорить и выполнил указания мошенников. После чего те исчезли. Сейчас следствие продолжается.
«Мы настоятельно рекомендуем гражданам быть бдительными, не подавать online-заявки для получения кредита и не переводить денежные средства неизвестным лицам», — предупреждают жителей Нового Уренгоя сотрудники отдела УМВД России по городу Новому Уренгою.
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