Станет ли пенсия больше. В Госдуму внесли законопроект о дополнительной доплате

В случае его принятия с 1 января 2019 года размер средней пенсии в России будет составлять 19166,3 рубля в месяц, то есть она вырастет на 47,9%. По регионам размер будет варьироваться в зависимости от зафиксированной среднемесячной заработной платы. Например, в Москве средняя пенсия может составить 34923,3 рубля, Санкт-Петербурге 26937, Краснодарском крае — 15188,3 рубля. Это позволит существенно улучшить социальное положение пенсионеров. В дальнейшем необходимо будет увеличивать размер доплаты, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера до 60-70% среднемесячного заработка по региону, что будет соответствовать мировой практике, отмечают авторы документа.

Дополнительная федеральная социальная доплата к пенсиям рассчитывается исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в соответствующем субъекте РФ. Такой критерий расчёта представляется более эффективным и более справедливым. Предполагают, что доплату к пенсии в 2019 году пенсионеру установят в случае, если общая сумма его материального обеспечения в месяц (включающая пенсионные и иные выплаты) не достигает 50% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по соответствующему региону.

Сейчас среднемесячную номинальную начисленную заработную плату фиксируют органы статистики. Для целей установления доплат к пенсиям порядок её исчисления, согласно законопроекту, будет определять правительство РФ . При изменении размера среднемесячной заработной платы будет производиться соответствующее изменение размера федеральной доплаты к пенсии.

Финансовое обеспечение расходов на выплату дополнительной федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной проектом федерального закона, предлагается осуществлять за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда РФ в соответствии с бюджетным законодательством. Переходными положениями законопроекта предусмотрено, что соответствующие расходы должны быть включены в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда РФ на 2019 год.

Ранее в России на 2,9 процента проиндексировали социальные пенсии и зависящие от неё выплаты. Повышение коснётся 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн россиян, получающих социальные пенсии. Повышенные выплаты получат, в частности, дети-инвалиды, дети-сироты, причисленные к малочисленным народам Севера пенсионеры. На Ямале с 1 апреля более 10 тыс. пенсионеров проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Средний размер социальной пенсии в автономном округе составил более 11600 рублей. Например, пенсия ребенку-инвалиду выросла до 18648,66 рубля, инвалиду 2 группы — 7770,36, инвалиду 3 группы — 6604,86 рубля.