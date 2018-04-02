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Банк «Первомайский» скорректировал тарифы по дебетовым картам и условия программы вознаграждения
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Банк «Первомайский» скорректировал тарифы по дебетовым картам и условия программы вознаграждения 

Банки.ру 59 минут назад
Изменения коснулись начисления процентов на остаток по картам «Дебетовая Platinum PayPass», «Дебетовая Visa Classic PayWave», «Мир Классическая» и «Мир Социальная».
Продуктовый виджет
Теперь при перечислении пенсионных или социальных выплат на карту и при остатке до 1 млн рублей или при сумме операций по карте от 3 тыс. рублей и максимальном остатке не более 300 тыс. начисляется 6,5% годовых (ранее — 7,5%). При остатке от 300 тыс. до 1 млн рублей или при сумме операций по карте от 1 рубля до 3 тыс. рублей начисляется 3% годовых.
Остальные тарифы по картам остались прежними.
Также банк изменил условия программы вознаграждения.
Так, при внесении суммы 15 тыс. рублей и более в течение месяца клиенту возвращается в виде cash back до 4 тыс. рублей (ранее — до 3 тыс.) в зависимости от пакета вознаграждений.
«Кроме того, если с клиента была удержана ежемесячная комиссия за обслуживание карты, то при наличии на счете ежедневного остатка в течение месяца в размере не менее 100 тысяч рублей сумма комиссии будет возвращена», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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