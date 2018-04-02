Банк «Первомайский» скорректировал тарифы по дебетовым картам и условия программы вознаграждения

Изменения коснулись начисления процентов на остаток по картам «Дебетовая Platinum PayPass», «Дебетовая Visa Classic PayWave», «Мир Классическая» и «Мир Социальная».

Продуктовый виджет

Теперь при перечислении пенсионных или социальных выплат на карту и при остатке до 1 млн рублей или при сумме операций по карте от 3 тыс. рублей и максимальном остатке не более 300 тыс. начисляется 6,5% годовых (ранее — 7,5%). При остатке от 300 тыс. до 1 млн рублей или при сумме операций по карте от 1 рубля до 3 тыс. рублей начисляется 3% годовых.

Остальные тарифы по картам остались прежними.

Также банк изменил условия программы вознаграждения.

Так, при внесении суммы 15 тыс. рублей и более в течение месяца клиенту возвращается в виде cash back до 4 тыс. рублей (ранее — до 3 тыс.) в зависимости от пакета вознаграждений.