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В Петербурге увеличат штрафы за грязные фасады и несвоевременный ремонт зданий
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В Петербурге увеличат штрафы за грязные фасады и несвоевременный ремонт зданий 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за грязные фасады и несвоевременный капитальный и текущий ремонт зданий, сообщает Inforeactor.
Из документов следует, что за грязные фасады компании должны будут заплатить до 300 тыс. рублей, за невыполнение ремонта в установленные сроки — до 1 млн рублей.
Как заявил губернатор Георгий Полтавченко, в 2018 году чистку фасадов должны завершить до 27 мая, к празднованию Дня города.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет.
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