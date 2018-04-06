В Петербурге увеличат штрафы за грязные фасады и несвоевременный ремонт зданий

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за грязные фасады и несвоевременный капитальный и текущий ремонт зданий, сообщает Inforeactor.

Из документов следует, что за грязные фасады компании должны будут заплатить до 300 тыс. рублей, за невыполнение ремонта в установленные сроки — до 1 млн рублей.

Как заявил губернатор Георгий Полтавченко , в 2018 году чистку фасадов должны завершить до 27 мая, к празднованию Дня города.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Невский проспект отремонтируют впервые за 10 лет.