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До 1 мая в Петербурге отмоют более 5000 фасадов домов
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До 1 мая в Петербурге отмоют более 5000 фасадов домов 

АиФ Санкт-Петербург 58 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге начинается помывка фасадов в рамках весеннего месячника по благоустройству, который проходит с 1 по 30 апреля, сообщает «Мойка, 78».
Коммунальные службы планируют очистить от пыли и грязи более 700 лицевых фасадов и 4 689 фасадов на уровне первого этажа.
Власти Петербурга также обязали управляющие компании «простучать» штукатурный слой на зданиях и провести их консервацию.
Мера проводится, чтобы обезопасить горожан от падения на голову лепнины.
Также в 2018 году намечен ремонт 310 лицевых фасадов 14 районах города.
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