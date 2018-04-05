До 1 мая в Петербурге отмоют более 5000 фасадов домов

Петербурге начинается помывка фасадов в рамках весеннего месячника по благоустройству, который проходит с 1 по 30 апреля, сообщает «Мойка, 78».

Коммунальные службы планируют очистить от пыли и грязи более 700 лицевых фасадов и 4 689 фасадов на уровне первого этажа.

Власти Петербурга также обязали управляющие компании «простучать» штукатурный слой на зданиях и провести их консервацию.

Мера проводится, чтобы обезопасить горожан от падения на голову лепнины.

Также в 2018 году намечен ремонт 310 лицевых фасадов 14 районах города.