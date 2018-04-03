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На предприятии «Псковгеокабель» не платили вовремя зарплату
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На предприятии «Псковгеокабель» не платили вовремя зарплату 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение зарплаты, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что 345-ми работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2018 года на общую сумму более 1,4 млн рублей.
В этой связи прокурором города в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. В целях недопущения нарушения трудового законодательства и прав работников предприятия его руководителю объявлено предостережение.
В результате нарушения закона устранены, зарплата работникам предприятия выплачена в полном объёме.
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