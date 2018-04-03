На предприятии «Псковгеокабель» не платили вовремя зарплату

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «Псковгеокабель» на своевременное получение зарплаты, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 345-ми работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2018 года на общую сумму более 1,4 млн рублей.

В этой связи прокурором города в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. В целях недопущения нарушения трудового законодательства и прав работников предприятия его руководителю объявлено предостережение.

В результате нарушения закона устранены, зарплата работникам предприятия выплачена в полном объёме.