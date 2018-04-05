«Ижавиа» откроет продажу субсидируемых авиабилетов в Симферополь 14 апреля

Нижнекамска и Пензы в МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Авиакомпания «Ижавиа» откроет продажу субсидируемых авиабилетов из Ижевска Симферополь 14 апреля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе перевозчика.

"14 апреля «Ижавиа» открывает продажу субсидируемых авиабилетов в Симферополь. Купить билеты можно только в кассе при предъявлении документа, подтверждающего льготу. Количество субсидируемых билетов по специальному тарифу ограничено", — говорится в сообщении.

Размер специального тарифа в одном направлении составит от 2,5 тыс. рублей до 3,75 тыс. рублей в зависимости от города вылета, следует из данных авиакомпании.