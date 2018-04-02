Ещё
Какой пункт должен быть внесен в трудовой договор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Какой пункт должен быть внесен в трудовой договор 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин напомнил механизм определения источника выплаты дохода для исчисления НДФЛ.
Если речь идет о доходах, полученных резидентами, то источников их выплаты может быть два:
доходы, полученные на территории России; доходы, выплаченные за пределами РФ.
Если определяется источник выплаты физлица-нерезидента, то здесь он может быть только один — территория РФ.
Таким образом, для начисления НДФЛ необходимо сначала определиться со статусом физлица, а затем с местом осуществления трудовых функций.
Причем, место работы нужно непременно отразить в трудовом договоре.
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.03.2018 № 03-04-05/17467
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Указывать ставку НДС в чеке или БСО не обязательно Финансисты рассказали об удержании НДФЛ, если работник обрел статус резидента Налоговики примут 2-НДФЛ без ИНН физлиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля203
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан57
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение