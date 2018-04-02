Какой пункт должен быть внесен в трудовой договор

Минфин напомнил механизм определения источника выплаты дохода для исчисления НДФЛ.

Если речь идет о доходах, полученных резидентами, то источников их выплаты может быть два:

доходы, полученные на территории России ; доходы, выплаченные за пределами РФ.

Если определяется источник выплаты физлица-нерезидента, то здесь он может быть только один — территория РФ.

Таким образом, для начисления НДФЛ необходимо сначала определиться со статусом физлица, а затем с местом осуществления трудовых функций.

Причем, место работы нужно непременно отразить в трудовом договоре.

ПИСЬМО Минфина РФ от 20.03.2018 № 03-04-05/17467

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