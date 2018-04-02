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17 тыс. псковичей, получающих социальную пенсию, получат прибавку
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17 тыс. псковичей, получающих социальную пенсию, получат прибавку 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Апрельское повышение пенсии коснется 17280 жителей Псковской области. Выплаты приведены в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году, сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ПФР и добавили, что в Псковской области повышение коснется пенсионеров в числе которых участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность.
В этом списке также военнослужащие, получившие заболевание или травму в период службы по призыву, пострадавшие в результате радиационной катастрофы, мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии.
Кроме того, повышение коснется инвалидов I, II и III групп, детей-инвалидов и детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца.
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