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АСВ восстановило в реестре банка «Канский» данные по 76% забалансовых вкладчиков
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АСВ восстановило в реестре банка «Канский» данные по 76% забалансовых вкладчиков 

Банки.ру 1 час назад
Агентство по страхованию вкладов, ведущее работу по восстановлению в бухгалтерском учете КБ «Канский» информации о реальных обязательствах банка перед вкладчиками, по состоянию на 2 апреля восстановило нарушенные бывшим руководством банка права 552 вкладчиков, что соответствует 76% вкладчиков, заявивших о несогласии с размером страхового возмещения в связи с полным или частичным отсутствием сведений о них в реестре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АСВ.
Агентство с 12 марта выплачивает страховое возмещение по процентам на вклады, права по которым были ранее восстановлены в учете в части основной суммы вкладов. Вкладчики уведомляются о внесении изменений в реестр «Канского» и возможности получения страхового возмещения в банке-агенте (Сбербанке) через СМС-сообщения.
По состоянию на 26 марта АСВ выплатило страховое возмещение вкладчикам КБ «Канский» в размере 2,1 млрд рублей (93% страховой ответственности агентства по данному страховому случаю). Компенсации получили около 4,74 тыс. человек.
Новость
Лицензия у банка «Канский» (поселок Березовка Березовского района Красноярского края) была отозвана 13 декабря 2017 года. В период работы в «Канском» временной администрации были выявлены факты осуществления прежним руководством банка мошеннических операций по счетам вкладчиков. Так, в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками были выявлены факты несанкционированных списаний со счетов физических лиц, операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы или ее части, а также другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами. В начале января 2018 года временная администрация обнаружила на компьютере одного из работников банка электронную таблицу с несистематизированной информацией о примерно 800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета; в балансе банка сведения об этих операциях отсутствуют. До этого сообщалось о примерно 600 забалансовых вкладчиках банка.
В начале февраля СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Красноярского края сообщали, что двое топ-менеджеров банка «Канский» помещены под домашний арест по делу о растрате.
Арбитражный суд Красноярского края 13 февраля признал банк «Канский» банкротом. Центробанк в конце января опубликовал данные, согласно которым «дыра» в балансе «Канского» составляет 319 млн рублей.
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