СНИЛС в режиме реального времени и экстерриториально

Клиентские службы ГУ-Главного управления ПФР №3 по г. Москве и Московской области предоставляют гражданам такую услугу в режиме реального времени: от присвоения гражданину, впервые регистрируемому в системе обязательного пенсионного страхования РФ, номера индивидуального лицевого счета до выдачи свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Данная услуга, как и все другие государственные услуги Пенсионного фонда России, предоставляется бесплатно.

СНИЛС является широко востребованным документом и нужен не только для пенсии, но для получения государственных услуг в электронном виде, формирования федеральных и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, например на получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, в том числе детям, для определения ребенка в дошкольные учреждения и школы.

Страховой номер индивидуального лицевого счета, или СНИЛС, в системе обязательного пенсионного страхования является уникальным, принадлежит только одному человеку и присваивается один раз в жизни. Страховое свидетельство выдается всем категориям граждан, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе детям, неработающим гражданам и военным.

Индивидуальный лицевой счет отражает сведения о трудовой биографии человека: местах работы, периодах страхового стажа, начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, о нестраховых периодах, таких как рождение ребенка, служба в армии, уход за пожилым человеком старше 80 лет и т.д.

Взрослые могут получить СНИЛС

• При устройстве на работу

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель направляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России. Страховое свидетельство СНИЛС оформляется и передается работодателю, который выдает его сотруднику.

• Самостоятельно в Клиентской службе ПФР Дети могут получить СНИЛС

Для получения страхового свидетельства СНИЛС ребенку до 14 лет мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ. Нужно будет заполнить анкету, и в течение пяти рабочих дней (со дня ее получения) территориальный орган ПФР оформит страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом территориальный орган ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Военнослужащие, которые служат в гарнизонах, отдаленных от мест расположения органов Пенсионного фонда, могут получить СНИЛС через свою войсковую часть.

Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), постоянно или временно проживающие на территории России, получают свидетельство СНИЛС лично в территориальном органе ПФР, через своего работодателя или в МФЦ.