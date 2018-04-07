Ещё
Энергобанк понизил ставки по вкладам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергобанк понизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Так, вклад «Мудрое решение» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) доступен в данный момент под 6—6,25% годовых (вместо 6,1—6,5%), а «Пенсионное настроение» (от 5 тыс. рублей на 200 дней или год) — под 6,2% и 6,1% соответственно (ранее — под 6,4% и 6,2%). Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.
Депозит «Бонус пенсионерам» открывается под 6,1% (прежде — под 6,2%), «Бонус пенсионерам 1» — под 6,2% (до этого — под 6,3%), «Бонус пенсионерам 2» — под 6,3% (вместо 6,4%). Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей, срок — год. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.
Вклады можно пополнять.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
ЦБ: россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах ВУЗ-Банк запустил кредит на рефинансирование Реклама карты Тинькофф Банка вновь признана недобросовестной
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина112
«Россия никогда не подчинится»219
Познер высказался о действиях США в адрес РФ133
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар139
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован30
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение