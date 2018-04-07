Энергобанк понизил ставки по вкладам

Так, вклад «Мудрое решение» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) доступен в данный момент под 6—6,25% годовых (вместо 6,1—6,5%), а «Пенсионное настроение» (от 5 тыс. рублей на 200 дней или год) — под 6,2% и 6,1% соответственно (ранее — под 6,4% и 6,2%). Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Бонус пенсионерам» открывается под 6,1% (прежде — под 6,2%), «Бонус пенсионерам 1» — под 6,2% (до этого — под 6,3%), «Бонус пенсионерам 2» — под 6,3% (вместо 6,4%). Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей, срок — год. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.

Вклады можно пополнять.

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